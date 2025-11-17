«Трубін вытащил Украину!». Вратарь Бенфики получил порцию комплиментов
Анатолий сделал несколько важных сейвов
Фото - УАФ
Экс-вратарь Динамо и сборной Украины оценил выступление голкипера Бенфики Анатолия Трубина в заключительном матче квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0).
Возможно, это прозвучит как вратарская солидарность, но я считаю, при всем уважении ко всем без исключения игрокам сборной, что сегодня именно Трубин вытащил нашу команду в плей-офф, - написал Бойко в Instagram.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.