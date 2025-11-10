Павел Василенко

Аталанта официально объявила о расставании с главным тренером Иваном Юричем после домашнего поражения со счетом 0:3 от Сассуоло в воскресенье.

Юрич покидает Аталанту на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету лишь две победы в чемпионате из 11 матчей.

Команда проиграла два последних матча Серии А после шести ничьих подряд в чемпионате. Это означает, что в последних восьми матчах высшего дивизиона Италии команда набрала всего шесть очков.

Ранее была информация, что Аталанта уже нашла нового тренера. Переговоры с бывшим наставником Фиорентины и Монцы Раффаэле Палладино прошли успешно.