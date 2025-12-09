Житомирское Полесье продлило контракт с одним из своих лидеров. В команде Руслана Ротаня у нескольких игроков подходят к окончанию соглашения, однако клуб стремится сохранить ключевых футболистов «волков».

Спортивный журналист Игорь Бурбас сообщил в своем телеграм-канале, что центральный защитник Эдуард Сарапий останется в составе, а его новый контракт рассчитан на четыре года.

После первого круга Полесье занимает третье место в чемпионате Украины, набрав 27 очков. В этом сезоне Сарапий провел за команду 22 матча и забил два гола.

Ранее тренер Полесья подвел итоги сенсационного поражения от Руха.