Сергей Разумовский

Рух сенсационно одолел Полесье в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги с минимальным счетом 1:0 и продолжил свою удачную серию в очных противостояниях с житомирянами. Для львовян этот соперник уже превратился в очень удобного: в шести официальных матчах между клубами Рух имеет в активе четыре победы и две ничьи, а общий счет встреч 8:2. Об этом сообщает прессслужба УПЛ.

Автором единственного и решающего гола стал Юрий Копина, хорошо знакомый Руслану Ротаню еще по совместной работе в Александрии: полузащитник мощным ударом поразил дальний угол ворот гостей из Житомира. Этот мяч не только принес львовянам третью подряд победу в чемпионате, но и прервал рекордную клубную сухую серию Полесья, которая к началу встречи достигала впечатляющих 648 минут без пропущенных голов.

Для житомирской команды поражение во Львове стало уже десятой гостевой неудачей в рамках УПЛ. Рух, напротив, использовал эту игру, чтобы избавиться от собственных негативных тенденций: львовяне прервали затяжную серию домашних поединков с пропущенными мячами, остановившись за шаг до повторения клубного антирекорда (8 матчей и 18 пропущенных голов). Кроме того, команда продолжила впечатляющую домашнюю безничейную серию, которая теперь насчитывает уже восемь встреч подряд. Добытая победа над одним из лидеров текущего чемпионата добавляет Руху уверенности и укрепляет его репутацию как очень опасного соперника на собственном поле.

В турнирной таблице Премьер-лиги Полесье после этого поражения осталось с 27 очками и теперь отстает от дуэта лидеров в составе ЛНЗ и Шахтера уже на пять баллов, усложняя себе борьбу за высшие места. Рух благодаря добытым трем очкам набрал 16 пунктов и впервые за длительный период сумел покинуть опасную зону, сделав важный шаг в направлении более спокойного продолжения сезона.

Напомним, матч получил привкус скандальности. Представители Полесья жестко раскритиковали главного арбитра за удаление Александра Андриевского.