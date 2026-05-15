Сергей Разумовский

Дженоа официально подтвердила, что украинский полузащитник Руслан Малиновский покинет команду после завершения текущего сезона. Генуэзский клуб опубликовал прощальное сообщение в своих социальных сетях, поблагодарив футболиста за период, проведенный в составе красно-синих.

В клубе отметили, что Малиновский стал частью важной истории Дженоа и пережил вместе с командой яркий этап. Представители итальянского клуба подчеркнули, что преданность украинца, его профессиональное отношение и любовь к клубным цветам останутся в памяти болельщиков независимо от результатов и сложных моментов, которые происходили в течение этого периода.

Также в Дженоа подчеркнули, что клуб тепло прощается с Малиновским и надеется подарить ему должные овации на домашнем стадионе.

Спасибо, Руслан, за это прекрасное приключение, прожитое с красным и синим цветами, словно вшитыми в кожу. В радости и в трудные времена твое мужество и любовь к клубной футболке останутся незабываемыми. Вся Дженоа передает тебе теплые пожелания и готова устроить тебе овацию стоя в месте, которое за эти годы было — и останется на долгие годы — твоим домом. С самого начала — навсегда. ❤️💙 ФК Дженоа

Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation… pic.twitter.com/uSckeMDBjZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 15, 2026

Малиновский покинет Дженоа после окончания сезона, так как его действующий контракт с итальянским клубом действует только до 30 июня. Следующим клубом футболиста сборной Украины, как сообщают в медиа, станет турецкий Трабзонспор.

По имеющейся информации, стороны должны подписать контракт, рассчитанный на три года. В составе Трабзонспора уже выступают украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов, поэтому в случае перехода Малиновский сможет присоединиться к своим соотечественникам в чемпионате Турции.

Руслан Малиновский защищал цвета Дженоа с 2023 года. За это время украинский хавбек провел за генуэзский клуб 74 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.