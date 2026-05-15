Владимир Кириченко

Бывший главный тренер сборной Украины и вице-президент УАФ Сергей Ребров внес 30 миллионов гривен для залога за экс-главу офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач.

Ермака задержали по подозрению в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства коттеджного городка Династия под Киевом. Полная сумма залога за Ермака составляет 140 млн грн.

Напомним, Ребров в апреле оставил пост главного тренера сборной Украины. Он остался вице-президентом УАФ и членом Исполнительного комитета.

Ранее сообщалось, что экстренер сборной Украины снова отправится на Ближний Восток.