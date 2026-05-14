Денис Седашов

WBA официально санкционировала поединок обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против нидерландца Рико Верхувена. Сообщает пресс-служба организации.

Согласно решению ассоциации, пояс WBA будет на кону только для украинца. Верхувен не сможет претендовать на титул, поскольку не представлен в рейтинге организации. В случае победы Усика бой будет засчитан как успешная защита. В случае поражения чемпиона Комитет WBA отдельно рассмотрит вопрос статуса вакантного пояса.

Ранее добровольную защиту титула в этом поединке разрешила WBC. Также боксеры будут сражаться за пояс The Ring.

Бой Усик — Верхувен состоится 23 мая в Египте.

Ранее WBC представила пояс «Король Нила» для победителя поединка Усик – Верхувен.