Официально: Мудрик – игрок Тоттенхэма
Известны детали перехода украинца
Фото - ФК Тоттенхэм
Вингер Челси Михаил Мудрик перешёл в Тоттенхэм в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов.
25-летний украинец не играл в соревновательных играх с ноября 2024 года после недавнего расследования дела о допинге.
В Тоттенхэме Мудрик вернётся к работе с итальянским тренером Роберто Де Дзерби, под руководством которого выступал в Шахтёре в 2021-2022 годах.
В настоящее время новая команда украинца занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, проиграв два стартовых тура чемпионата.