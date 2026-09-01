Павел Василенко

Вингер Челси Михаил Мудрик перешёл в Тоттенхэм в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 75 миллионов фунтов стерлингов.

We are delighted to announce the signing of Ukraine international forward Mykhailo Mudryk on a season-long loan ✍️



🔗 https://t.co/sTK5X6I4wJ pic.twitter.com/NmK8jJTtm8 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2026

25-летний украинец не играл в соревновательных играх с ноября 2024 года после недавнего расследования дела о допинге.

В Тоттенхэме Мудрик вернётся к работе с итальянским тренером Роберто Де Дзерби, под руководством которого выступал в Шахтёре в 2021-2022 годах.

В настоящее время новая команда украинца занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, проиграв два стартовых тура чемпионата.