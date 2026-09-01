Сергей Разумовский

В договоре между Челси и Тоттенхэмом относительно аренды украинского вингера Михаила Мудрика прописана значительная сумма потенциального выкупа. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, лондонские клубы завершили оформление годового арендного соглашения вечером накануне. Мудрик будет выступать за Тоттенхэм до окончания сезона-2026/27.

После окончания аренды Тоттенхэм будет иметь право выкупить контракт украинского футболиста. Опция не является обязательной для активации, однако ее сумма превышает 50 миллионов евро.

Вместе с тем Тоттенхэм сможет договориться с Челси о меньшей сумме трансфера. Для этого клубу придется предварительно достигнуть соглашения по личным условиям Мудрика.

По данным источника, предложение Тоттенхэма оказалось для Челси более привлекательным, чем другие варианты. Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны Лидса и Брентфорда, однако именно Тоттенхэм смог согласовать переход украинца.

В новой команде Мудрик будет работать под руководством Роберто Де Дзерби. Итальянский тренер уже знаком с футболистом по совместной работе в Шахтере.