Сергей Разумовский

Тоттенхэм достиг соглашения с Челси о переходе двадцативосьмилетнего английского центрального защитника Тосина Адарабийо. Об этом сообщили инсайдер Фабрицио Романо и журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

🚨 Tottenham Hotspur reach agreement with Chelsea to sign Tosin Adarabioyo. Permanent move from #CFC; personal terms done + permission granted to take #THFC medical. Mykhailo Mudryk loan agreed between clubs - personals still need finalising @TheAthleticFC https://t.co/hxaY6EXFWN — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2026

По информации Орнштейна, речь идет о полноценном трансфере, а не аренде. Лондонские клубы уже согласовали основные условия перехода, а сам футболист договорился с Тоттенхэмом об условиях личного контракта.

Для завершения сделки Адарабийо осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт с новым клубом. После этого Тоттенхэм сможет официально объявить о переходе защитника.

Тосин является игроком Челси с июля 2024 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента после окончания контракта с Фулхэмом, за который выступал на предыдущем этапе карьеры.

В прошлом сезоне Адарабийо провел 29 матчей на клубном уровне и забил два гола. В Тоттенхэме англичанин должен усилить центральную зону обороны и добавить конкуренции за место в основном составе.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также арендует у Челси украинского вингера Михаила Мудрика.