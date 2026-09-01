Не только Мудриком единым. Тоттенхэм подпишет еще одного игрока Челси
Два игрока синих будут защищать цвета другого лондонского клуба в новом сезоне
Тоттенхэм достиг соглашения с Челси о переходе двадцативосьмилетнего английского центрального защитника Тосина Адарабийо. Об этом сообщили инсайдер Фабрицио Романо и журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По информации Орнштейна, речь идет о полноценном трансфере, а не аренде. Лондонские клубы уже согласовали основные условия перехода, а сам футболист договорился с Тоттенхэмом об условиях личного контракта.
Для завершения сделки Адарабийо осталось пройти медицинский осмотр и подписать контракт с новым клубом. После этого Тоттенхэм сможет официально объявить о переходе защитника.
Тосин является игроком Челси с июля 2024 года. Он присоединился к команде на правах свободного агента после окончания контракта с Фулхэмом, за который выступал на предыдущем этапе карьеры.
В прошлом сезоне Адарабийо провел 29 матчей на клубном уровне и забил два гола. В Тоттенхэме англичанин должен усилить центральную зону обороны и добавить конкуренции за место в основном составе.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также арендует у Челси украинского вингера Михаила Мудрика.