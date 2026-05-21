Владимир Кириченко

Арбитражная комиссия Футбольной лиги Англии (EFL) отклонила апелляцию Саутгемптона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Это означает, что отстранение от финала плей-офф Чемпионшипа остается в силе, и команда не сможет побороться за выход в АПЛ.

Клуб признан виновным в многочисленных нарушениях регламента Англии, в частности в несанкционированной съемке тренировок других команд после слушания по делу о шпионаже за тренировками Мидлсбро.

19 мая Независимая дисциплинарная комиссия EFL приняла решение исключить Саутгемптон из финала плей‑офф и лишить команду 4 очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27.

Вместо «святых» в финале плей‑офф 23 мая против Галла должен сыграть Мидлсбро.

Напомним, Саутгемптону было предъявлено первые обвинения в пятницу, 8 мая, а последующие обвинения были предъявлены в воскресенье, 17 мая, в отношении дополнительных нарушений в течение сезона 2025/26.