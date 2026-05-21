Официально: Саутгемптон не сыграет в финале плей-офф Чемпионшипа
Арбитражная комиссия Футбольной лиги Англии не пошла навстречу «святым»
14 минут назад
Арбитражная комиссия Футбольной лиги Англии (EFL) отклонила апелляцию Саутгемптона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Это означает, что отстранение от финала плей-офф Чемпионшипа остается в силе, и команда не сможет побороться за выход в АПЛ.
Клуб признан виновным в многочисленных нарушениях регламента Англии, в частности в несанкционированной съемке тренировок других команд после слушания по делу о шпионаже за тренировками Мидлсбро.
19 мая Независимая дисциплинарная комиссия EFL приняла решение исключить Саутгемптон из финала плей‑офф и лишить команду 4 очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27.
Вместо «святых» в финале плей‑офф 23 мая против Галла должен сыграть Мидлсбро.
Напомним, Саутгемптону было предъявлено первые обвинения в пятницу, 8 мая, а последующие обвинения были предъявлены в воскресенье, 17 мая, в отношении дополнительных нарушений в течение сезона 2025/26.
