Сергей Разумовский

В 37-м туре итальянской Серии А состоялись сразу два матча, которые параллельно привлекли внимание украинских болельщиков, ведь в обоих поединках на поле были представители Украины. Рома в столичном дерби одолела Лацио, а Милан на выезде взял три очка в игре против Дженоа. Оба результата оказались важными не только с точки зрения самих матчей, но и в контексте борьбы за места в зоне Лиги чемпионов.

Римское дерби получилось эмоциональным, напряжённым и богатым на события. Рома открыла счёт благодаря голу Манчини на 40-й минуте, а после перерыва тот же защитник оформил дубль, практически обеспечив своей команде победу.

На 70-й минуте оба коллектива остались вдесятером: за неспортивное поведение удалили Весли Франку и Ровеллу. Уже в конце встречи на поле вернулся украинец Артем Довбик, который впервые с января появился в составе Ромы после восстановления от травмы.

Нападающий успел проявить активность в короткий игровой отрезок: нанёс два удара по воротам, один из них — в створ, оба удара были из-за пределов штрафной площадки. Также он сделал 5 касаний мяча, дважды коснулся его в штрафной соперника, отдал 2 точные передачи из 3 и один раз удачно скинул мяч партнёру.

В параллельном матче Милан на чужом поле обыграл Дженоа со счётом 2:1. Хозяева первыми пропустили от Кристофера Нкунку, который реализовал пенальти в начале второго тайма. Но уже ближе к завершению игры отличился Атекеме, фактически сняв все вопросы о победителе. Гол Васкеса лишь стал мячом престижа.

Отдельно стоит отметить выступление Руслана Малиновского, который провёл полный матч за Дженоа. Украинский полузащитник был одним из самых активных на поле и продемонстрировал качественный индивидуальный перформанс. Его показатели выглядят убедительно: 85% точности передач, то есть 39 точных пасов из 46, а в последней трети поля он отдал 9 точных передач из 10.

Малиновский также совершил 62 касания мяча, дважды оказывался с ним в штрафной соперника, нанёс 4 удара по воротам, что стало лучшим показателем в матче, и отдал 2 ключевые передачи. Кроме этого, в его активе 1 выигранное единоборство из 3, один фол и одно выбивание. Оценка украинца за игру составила 7.1.

После этих результатов Рома и Милан набрали по 70 очков и продолжают вести борьбу с Комо и Ювентусом (по 68) за места в зоне Лиги чемпионов. Турнирная интрига перед последним туром остаётся максимально напряжённой.

Серия А, 37-й тур

Рома – Лацио 2:0

Голы: Манчини, 40, 66

Удаления: Весли Франка, 70 – Ровелла, 70

Дженоа – Милан 1:2

Голы: Васкес, 86 – Нкунку, 50 (пен.), Атекеме, 81