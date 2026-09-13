Сергей Разумовский

Четыре представителя Шахтера присоединятся к сборной Бразилии U-20. В состав команды на тренировочный сбор в Испании вызваны центральный полузащитник Изаки Силва, вингеры Габриэл Карвальо и Бруниньо, а также нападающий Лука Мейреллиш. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Во время сбора бразильская команда проведет три контрольных матча. 28 сентября она встретится с Данией U-20, 1 октября сыграет против сверстников из США, а 4 октября проведет поединок с Мексикой U-20.

Шахтер будет иметь наибольшее представительство среди всех клубов в заявке сборной Бразилии на этот сбор. Четыре вызванных футболиста смогут получить международный опыт и проявить себя перед тренерским штабом национальной команды.

Сентябрьский и октябрьский сборы являются частью подготовки Бразилии к чемпионату Южной Америки U-20. Континентальное первенство пройдет в январе 2027 года.

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