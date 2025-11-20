Президент УАФ Андрей Шевченко во время выступления на Argentina Olé Summit в Буэнос-Айресе высказался о шансах сборной Украины впервые за 19 лет сыграть на Мундиале. Его слова приводит Olé.

В последний раз мы играли на ЧМ 20 лет назад. Это большой вызов для нас, учитывая нынешнюю ситуацию; если бы мы смогли достичь отличного результата, это было бы очень хорошо, - рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины пробилась в плей-офф европейской квалификации на чемпионат мира-2026. В четверг, 20 ноября состоялась жеребьевка данной стадии отбора.

К сожалению, жребий не был благосклонен к сине-желтым. В полуфинале украинцы встретятся со Швецией. Если удастся выйти в финал, то судьба сведет команду с победителем пары Польша – Албания.