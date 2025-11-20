Жеребьёвка на ЧМ-2026: все пары плей-офф за выход на Мундиаль
Все команды узнали свою судьбу
около 3 часов назад
В швейцарском офисе ФИФА в Цюрихе прошла церемония жеребьевки плей-офф квалификации к Мундиалю-2026
Результаты жеребьевки европейских стыков за выход на ЧМ-2026
Путь №1
Италия – Северная Ирландия
Уэльс – Босния и Герцеговина
Путь №2
Польша – Албания
Путь №3
Турция – Румыния
Словакия – Косово
Путь №4
Дания – Северная Македония
Чехия – Ирландия
Также состоялась жеребьевка межконтинентального плей-офф за попадание на чемпионат мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Результаты жеребьевки межконтинентальных стыков за выход на ЧМ-2026
Путь №1: Новая Каледония/Ямайка – ДР Конго
Путь №2: Боливия/Суринам – Ирак
Полуфинальные и финальные матчи плей-офф европейского отбора запланированы на 26 и 31 марта 2026 года соответственно.
В случае победы над командой Швеции подопечные Реброва сыграют финальное противостояние против Польши или Албании в качестве домашней команды.
Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир примут США, Канада и Мексика.
Участники чемпионата мира-2026 будут распределены на 12 групп по четыре команды.
