Яремчук помог Олимпиакосу одержать победу в матче чемпионата Греции
Украинец вышел в стартовом составе
около 12 часов назад
Роман Яремчук/фото: Олимпиакос
Олимпиакос, в стартовом составе которого вышел Роман Яремчук, взял три очка в матче 12 тура чемпионата Греции, обыграв Панетоликос со счетом 1:0.
Украинский форвард отработал на поле 80 минут, но отметиться голом или ассистом ему не удалось.
Единственный и победный мяч был забит на 70-й минуте - его автором стал Эль-Кааби, который обеспечил команде важную выездную победу.
Чемпионат Греции. 12-й тур
Панетоликос – Олимпиакос – 0:1
Гол: Эль-Кааби, 70
Ранее главный тренер Олимпиакоса отреагировал на ассист Яремчука.
