Сергей Разумовский

В четвертом туре общего этапа Кубка Греции Олимпиакос на выезде разгромил Эллас Сиру. Команда из Пирея без особых проблем подтвердила свой статус фаворита, забив пять голов в ворота представителя низшего дивизиона и уверенно прошла дальше по турнирной сетке.

Украинский форвард гостей Роман Яремчук вышел в стартовом составе и сумел отличиться в конце встречи, забив свой гол на 84-й минуте. Кроме него, важный вклад в победу внес Язиджи, оформивший дубль, а также Тареми и Эль Кааби, которые по разу поразили ворота соперника. Эллас Сиру ответили двумя голами в исполнении Вернардоса, однако его дубль лишь сократил разрыв в счете и не повлиял на итоговый результат.

В текущем сезоне Роман Яремчук продолжает постепенно улучшать свои показатели за Олимпиакос: на его счету уже три забитых мяча и одна голевая передача в восьми матчах за клуб. Для 30-летнего нападающего это важный этап в борьбе за стабильное место в основе и возвращение к оптимальной форме.

Завершит Олимпиакос выступления на общем этапе 17 декабря дома против Ираклиса. Пока команда с девятью очками занимает вторую позицию. Прямо в четвертьфинал выходят 1 – 4 места.

Кубок Греции. Общий этап, четвертый тур

Эллас Сиру – Олимпиакос 2:5

Голы: обновляется – обновляется