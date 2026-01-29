Олимпиакос в рамках 8 тура Лиги чемпионов встретился с Аяксом. Матч в Амстердаме завершился со счетом 2:1.

Ключевые события встречи пришлись на вторую 45-минутку. На 52-й минуте Тареми ассистировал Мартиншу, открыв счет на Йохан Кройфф Арене.

На 67-й минуте голландцы заработали пенальти за игру рукой Музакитиса в штрафной площадке, который был назначен после просмотра VAR. Пенальти реализовал на 69-й минуте Дольберг, восстановив паритет на табло.

Чемпион Греции, которому в этом матче устраивала только победа, бросил все силы в атаку, и на 79-й минуте Эссе принес не только победу над Аяксом, но и выход в 1/16 финала ЛЧ.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук не попал в заявку команды Хосе Луиса Мендилибара. По слухам, Роман уже на полпути до Лиона хорошо знакомого Паулу Фонсеки.

Лига чемпионов. 8 тур

Аякс - Олимпиакос 1:2

Голы: Дольберг, 69 (с пенальти) - Мартинш, 52, Эссе, 79