Фонсека согласовал переход Яремчука в Лион
Игрового времени станет больше?
около 2 часов назад
Паулу Фонсека / Фото - Олимпик Лион
Бельгийский журналист Саша Тавольери поделился обновленной информацией о заинтересованности Лиона в нападающем Олимпиакоса Романе Яремчуке.
Кандидатура форварда сборной Украины была одобрена наставником Олимпика Паулу Фонсекой, который хочет перестроить игру команды в два нападающих.
Таким образом, Яремчук образует дуэт форвардов с талантливым бразильцем Эндриком, которого Реал отдал в аренду семикратному чемпиону Франции.
В текущем сезоне Яремчук провел в Олимпиакосе 18 матчей: 4 гола, 1 ассист.