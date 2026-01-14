Олимпиакос с Яремчуком вылетел из Кубка Греции
Украинец вышел на замену
около 8 часов назад
Фото - ФК Олимпиакос
Олимпиакос украинского форварда Романа Яремчука на своем поле провел четвертьфинальный матч Кубка Греции против команды ПАОК. Гости одержали победу со счетом 2:0.
Яремчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле уже на 31-й минуте, отыграв оставшуюся часть поединка. В результате поражения Олимпиакос выбыл из борьбы за трофей.
Кубок Греции, 1/4 финала
Олимпиакос – ПАОК – 0:2
Голы: Миту, 7, Оздоев, 15.