Павел Василенко

В Ираклионе состоялся матч за Суперкубок Греции. Олимпиакос, цвета которого защищает украинец Роман Яремчук, победил ОФИ Крит со счетом 3:0.

Украинский форвард начал игру на скамейке запасных и появился на поле на второй компенсированной минуте второго тайма.

Основное время матча закончилось вничью, а в начале экстра-таймов Тареми реализовал пенальти. После этого Олимпиакос забил еще дважды.

В этом сезоне Яремчук провел за греческий клуб 13 матчей во всех турнирах: четыре гола, одна передача.

Вместе с Олимпиакосом Роман выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Греции.

Суперкубок Греции

Олимпиакос – ОФИ Крит – 3:0.

Голы: Тареми, 95 (пенальти), Калогеропулос, 107, Язиджи, 113.