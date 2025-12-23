Олимпиакос официально продлил контракт с главным тренером Хосе Луисом Мендилибаром, сообщает клуб на своем сайте. Новое соглашение с 64-летним испанским специалистом действует до лета 2027 года.

Мендилибар возглавил красно-белых в феврале 2024 года. Под его руководством команда, где выступает Роман Яремчук, стала чемпионом Суперлиги, выиграла Кубок Греции и впервые завоевала еврокубковый трофей, победив в Лиге конференций.

После 15 туров Олимпиакос набрал 36 очков и идет вторым в Суперлиге, уступая АЕКу, который лидирует, всего одно очко. В Лиге чемпионов греки имеют пять очков и занимают 29 место.

Ранее тренер Яремчука отреагировал на ничью Олимпиакоса в матче чемпионата Греции.