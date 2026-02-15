Олимпиакос сыграл вничью в матче чемпионата Кипра, Коваленко вышел на замену
Команды мячей не забили
Олимпиакос дома принимал Омонию в рамках матча 22-го тура чемпионата Кипра. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.
Украинский полузащитник хозяев Виктор Коваленко сыграл второй матч за Олимпиакос, выйдя на замену на 61-й минуте.
На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, имея 24 балла в своем активе.
Чемпионат Кипра, 22-й тур
Олимпиакос Никосия – Омония Арадиппу – 0:0
