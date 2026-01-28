Павел Василенко

Возвращение Андре Онана в миланский Интер может стать одной из главных трансферных интриг следующего лета. Как сообщает Daily Mail, представители 29-летнего камерунского вратаря уже начали переговоры с итальянским клубом о его полном переходе из Манчестер Юнайтед.

На этой неделе агенты Онана находятся в Милане, где обсуждают несколько возможных сценариев, что лишь подогревает слухи о его потенциальном возвращении на «Сан-Сиро». В настоящее время голкипер выступает на правах аренды за турецкий Трабзонспор, куда он отправился после потери места основного вратаря в Манчестер Юнайтед, уступив позицию новичку команды Сенне Ламенсу.

Хотя Онана формально не закрывает для себя возможность остаться на «Олд Траффорд», его окончательный уход после завершения сезона выглядит самым вероятным вариантом. В Интере его рассматривают как потенциальную замену Яну Зоммеру, который в свое время пришел именно на место Онаны.

Сезон 2022/23 стал для камерунца триумфальным в Милане: финал Лиги чемпионов, Кубок Италии и Суперкубок убедили Манчестер Юнайтед выложить более 50 миллионов евро за трансфер. Впрочем, нестабильная игра в Англии заставила клуб пересмотреть доверие к голкиперу.

В Турции Онана снова набрал форму: всего три поражения в 16 матчах и третье место Трабзонспора в Суперлиге. Его контракт с Манчестер Юнайтед действует еще два с половиной года, поэтому для возвращения в Италию сторонам, вероятно, придется договориться о досрочном расторжении соглашения.