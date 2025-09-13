Павел Василенко

Андре Онана стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов Турции. Камерунский вратарь перешел в Трабзонспор в аренду из Манчестер Юнайтед и будет получать более чем значительную зарплату.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, благодаря бонусам Онана будет зарабатывать в новом сезоне больше, чем если бы остался в Премьер-лиге. Его зарплата является самой высокой в Трабзонспоре и одной из самых высоких в турецкой лиге.

Издание Daily Mail уточняет, что с учетом запланированных бонусов и суммы, полученной при подписании контракта, Онана будет зарабатывать вдвое больше, чем в Манчестер Юнайтед.

Ранее была информация, что сделка гарантирует футболисту 3,51 миллиона долларов зарплаты, плюс подъемный бонус 1,755 миллиона. Общая сумма выплат превысит 5,2 миллиона долларов.

Камерунец сыграл лишь один матч за «красных дьяволов» с начала сезона и был ответственен за их вылет из Кубка Карабао от команды Гримсби, которая играет в четвертом дивизионе Англии.

Напомним, что за Трабзонспор выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Данило Сикан.