Турецкий клуб Трабзонспор объявил об аренде голкипера Манчестер Юнайтед Андре Онана до завершения текущего сезона 2025/26. Право выкупа в соглашении не предусмотрено.

Камерунский вратарь присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2023 года, перейдя из итальянского Интера. За это время он провел 102 матча во всех турнирах, 24 из них завершил без пропущенных мячей, но в целом пропустил 150 голов.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего Онана оценивается в 25 миллионов евро.

Ранее, Онана попал в скандал после матча сборной Камеруна.