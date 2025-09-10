Павел Василенко

Андре Онана снова оказался в центре скандала. Камерунец, который и так находится под шквалом критики, потерял самообладание после матча отбора на чемпионат мира между сборными Камеруна и Кабо-Верде.

Его команда уступила с минимальным счетом 0:1, а сам вратарь стал главным виновником гола соперника — он не вышел навстречу нападающему, позволив тому спокойно пробить в ворота.

После финального свистка ситуация лишь обострилась. В социальных сетях появилось видео, на котором болельщик пытается сделать селфи с Онаной, но вместо улыбки получает резкое отталкивание. Поведение голкипера вызвало волну возмущения среди фанатов.

Проблемы камерунца продолжаются и на клубном уровне. За Манчестер Юнайтед он в этом сезоне вышел на поле лишь один раз — в матче Кубка лиги против Гримсби, который завершился для «красных дьяволов» вылетом.

Британская пресса сообщает, что Онана готовится покинуть Манчестер Юнайтед и может присоединиться к турецкому Трабзонспору на правах аренды.