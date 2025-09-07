Павел Василенко

Турецкий клуб Трабзонспор достиг устной договоренности со своими коллегами из Манчестер Юнайтед по поводу трансфера Андре Онаны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Теперь окончательное слово по завершению сделки будет за самим вратарем.

Трансферное окно в Турции закрывается в середине сентября, так что у камерунца есть больше недели, чтобы рассмотреть свои варианты.

В последний день трансферного окна Манчестер Юнайтед приобрел бельгийского вратаря Сенне Ламменса, который, как считается, будет играть в основном составе в долгосрочной перспективе.

Трабзонспор, за который выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Данил Сикан, также срочно искал серьезное имя на позиции вратаря после продажи Угурджана Чакира Галатасараю за 33 миллиона евро плюс три бонуса.