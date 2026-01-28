Павел Василенко

Английские болельщики снова оказались в центре неприятного инцидента в Италии. Накануне матча Лиги чемпионов в Неаполе двое фанатов лондонского Челси были госпитализированы, после чего клуб обратился к своим приверженцам с срочным призывом быть максимально осторожными.

Во вторник вечером Челси подтвердил факт инцидента, произошедшего в Неаполе. Согласно официальному заявлению клуба, двое его болельщиков получили травмы и были доставлены в больницу, однако их жизни ничего не угрожает. Лондонцы подчеркнули, что находятся в контакте с местными службами и вновь призвали фанатов строго соблюдать рекомендации безопасности.

Пока детали того, при каких обстоятельствах пострадали болельщики, не разглашаются. Известно лишь, что инцидент произошел за несколько часов до ключевого поединка группового этапа Лиги чемпионов.

Ожидается, что на матч против Наполи, который начнется сегодня в 22:00 на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, прибудут около 2500 фанатов Челси. Еще накануне игры клуб рекомендовал своим приверженцам избегать прогулок по городу в клубной атрибутике и собираться только в заранее определенных местах. Оттуда болельщиков должны доставлять на стадион специальные автобусы под полицейским сопровождением.

Напомним, перед заключительным туром группового этапа Наполи занимает 25-е место в общей таблице и нуждается в победе для выхода в плей-офф. Челси, который идет восьмым, сохраняет шансы напрямую квалифицироваться в 1/8 финала турнира.