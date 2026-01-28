Главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился мыслями о тренере Наполи Антонио Конте, которому будет противостоять в рамках 8 тура Лиги чемпионов. Его слова приводит Football Italia.

Я испытываю к нему огромное уважение, прежде всего как к игроку, он был замечательным футболистом. Затем он сделал невероятную карьеру тренера и продолжает до сих пор. Я думаю, что его футбольная страсть передается его командам.

Когда я был моложе, я наблюдал за Челси, за тем, как они играли, особенно в обороне, которая была очень сильной. Он доказал, какой он замечательный тренер, и выиграл много трофеев, включая невероятный титул в Италии в прошлом году, — сказал Росеньор.