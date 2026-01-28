Тренер Челси выделил главную особенность Конте
Росенжор будет противостоять своему предшественнику
около 2 часов назад
Главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился мыслями о тренере Наполи Антонио Конте, которому будет противостоять в рамках 8 тура Лиги чемпионов. Его слова приводит Football Italia.
Я испытываю к нему огромное уважение, прежде всего как к игроку, он был замечательным футболистом. Затем он сделал невероятную карьеру тренера и продолжает до сих пор. Я думаю, что его футбольная страсть передается его командам.
Когда я был моложе, я наблюдал за Челси, за тем, как они играли, особенно в обороне, которая была очень сильной. Он доказал, какой он замечательный тренер, и выиграл много трофеев, включая невероятный титул в Италии в прошлом году, — сказал Росеньор.
Напомним, что в период с 2016 по 2018 год Конте работал с Челси, который в последний раз для лондонцев выигрывал АПЛ.
Матч Наполи - Челси состоится 28 января. Начало - в 22:00.