Павел Василенко

Карьера нигерийского нападающего Виктора Бонифейса в Вердере может завершиться значительно раньше, чем ожидали в клубе и сам футболист. Игрок вынужден перенести серьезную операцию на колене, которая запланирована на воскресенье в австрийском Инсбруке. Из-за хирургического вмешательства Бонифейс выбудет из состава бременцев на несколько месяцев, что ставит под вопрос его дальнейшие выступления за команду из Бундеслиги.

Руководитель футбольных операций Вердера Петер Нимайер не скрывает беспокойства ситуацией. По его словам, будущее нигерийца в клубе на данный момент выглядит крайне туманно.

«Виктор арендован у нас лишь до конца сезона. Впереди его ожидает длительное восстановление, и мы не можем с уверенностью сказать, выйдет ли он еще на поле в футболке Вердера», – отметил Нимайер в комментарии для агентства DPA.

Контрактные права на 25-летнего форварда принадлежат Байеру, с которым у него действующее соглашение до 30 июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt стоимость Бонифейса составляет 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Бонифейс провел за Вердер 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.