Павел Василенко

ЛНЗ подписал контракт с центральным защитником Иваном Ермачковым, который ранее был свободным агентом после ухода из второй команды немецкого Вердера из Бремена. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.

Портал Transfermarkt информирует, что контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

20-летний Ермачков ранее также выступал за юношеские команды Колоса из Ковалёвки, немецкого Вупперталя и Виктории из Берлина. Он покинул структуру Вердера в конце летнего трансферного окна.

За время игры в Германии украинец забил четыре гола в 28 поединках во всех турнирах.

ЛНЗ в настоящее время занимает шестое место в чемпионате с 14 очками в восьми матчах.

19 октября черкасская команда на своем стадионе примет Колос.