ЛНЗ подписал экс-игрока Вердера
Футболист вернулся в Украину
около 1 часа назад
ЛНЗ подписал контракт с центральным защитником Иваном Ермачковым, который ранее был свободным агентом после ухода из второй команды немецкого Вердера из Бремена. Об этом сообщает пресс-служба черкасского клуба.
Портал Transfermarkt информирует, что контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
20-летний Ермачков ранее также выступал за юношеские команды Колоса из Ковалёвки, немецкого Вупперталя и Виктории из Берлина. Он покинул структуру Вердера в конце летнего трансферного окна.
За время игры в Германии украинец забил четыре гола в 28 поединках во всех турнирах.
ЛНЗ в настоящее время занимает шестое место в чемпионате с 14 очками в восьми матчах.
19 октября черкасская команда на своем стадионе примет Колос.
