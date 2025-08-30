Павел Василенко

Во втором туре Бундеслиги Вердер на своем поле принимал Баер. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

Отметим, что Вердер играл в меньшинстве с 63-й минуты после удаления Никласа Штарка и сумел после этого отыграться, забив два мяча.

В других матчах тура Штутгарт победил Боруссию М (1:0), Айнтрахт на выезде уверенно разобрался с Хоффенхаймом (3:1), а Лейпциг дома обыграл Хайденхайм – 2:0.

На первое место вышел Айнтрахт, у которого шесть очков.

Бундеслига, 2-й тур

Вердер – Баер – 3:3

Голы: Шмид, 44 (пен), 76, Кулибали, 90+6 – Шик, 5, 64, 35.

Штутгарт – Боруссия Мёнхенгладбах – 1:0

Гол: Андрес, 79.

Лейпциг – Хайденхайм – 2:0

Голы: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3

Голы: Промель, 90+1 – Доан, 17, 27, Урзун, 51.