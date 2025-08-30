Байер в большинстве упустил победу над Вердером, Айнтрахт на выезде обыграл Хоффенхайм
Сыграно четыре матча чемпионата Германии
около 3 часов назад
Во втором туре Бундеслиги Вердер на своем поле принимал Баер. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.
Отметим, что Вердер играл в меньшинстве с 63-й минуты после удаления Никласа Штарка и сумел после этого отыграться, забив два мяча.
В других матчах тура Штутгарт победил Боруссию М (1:0), Айнтрахт на выезде уверенно разобрался с Хоффенхаймом (3:1), а Лейпциг дома обыграл Хайденхайм – 2:0.
На первое место вышел Айнтрахт, у которого шесть очков.
Бундеслига, 2-й тур
Вердер – Баер – 3:3
Голы: Шмид, 44 (пен), 76, Кулибали, 90+6 – Шик, 5, 64, 35.
Штутгарт – Боруссия Мёнхенгладбах – 1:0
Гол: Андрес, 79.
Лейпциг – Хайденхайм – 2:0
Голы: Баумгартнер, 48, Ромуло, 78.
Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:3
Голы: Промель, 90+1 – Доан, 17, 27, Урзун, 51.
