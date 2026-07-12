Сергей Разумовский

Определились обе полуфинальные пары чемпионата мира-2026 по футболу. Последними участниками этой стадии стали Англия и Аргентина, которые ночью выиграли свои четвертьфинальные матчи. Оба поединка завершились лишь после овертаймов.

Норвегия уступила Англии со счётом 1:2, а Аргентина одолела Швейцарию — 3:1.

Для Аргентины это второй подряд выход в полуфинал чемпионата мира. Команда подходит к этой стадии в статусе действующего победителя турнира. В то же время Англия впервые за восемь лет пробилась в полуфинал мирового первенства.

Полуфинальные матчи чемпионата мира-2026 состоятся 14 и 15 июля.

Во вторник, 14 июля, в 22:00 сыграют Франция и Испания.

В среду, 15 июля, в 22:00 состоится второй полуфинал, в котором Англия встретится с Аргентиной.

Аргентина стала единственной командой за пределами Европы, которой удалось пробиться в четверку лучших на чемпионате мира-2026. Вместе с ней в полуфинале сыграют три европейские сборные — Франция, Испания и Англия.

Таким образом, южноамериканская команда осталась единственным представителем своего континента на этой стадии турнира. В то же время Европа будет иметь сразу трёх представителей в борьбе за выход в финал.