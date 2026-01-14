1/8 финала Кубка Испании начались с эмоциями, голами, дополнительным временем и большой интригой. Лишь один матч решился в основное время.

Атлетико, Атлетик и Реал Сосьедад стали первыми командами, которые подтвердили свое место в четвертьфинале.

Кубок Испании. 1/8 финала

Реал Сосьедад - Осасуна 2:2 (4:3 по пенальти)

Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 - Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)

На 105-й минуте Оярсабаль (Сосьедад) не реализовал пенальти (вратарь)

Культураль Леонеса - Атлетик - 3:4

Голы: Калеро, 16, 27, Собрино, 41 (с пенальти) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (с пенальти), Унаи Гомес, 104 (с пенальти)

Депортиво - Атлетико Мадрид 0:1

Гол: Гризманн, 61