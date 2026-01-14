Определились первые четвертьфиналисты Кубка Испании
Результаты 1/8 финала
около 12 часов назад
Фото - RFEF
1/8 финала Кубка Испании начались с эмоциями, голами, дополнительным временем и большой интригой. Лишь один матч решился в основное время.
Атлетико, Атлетик и Реал Сосьедад стали первыми командами, которые подтвердили свое место в четвертьфинале.
Кубок Испании. 1/8 финала
Реал Сосьедад - Осасуна 2:2 (4:3 по пенальти)
Голы: Туррьентес, 75, Субельдия, 90+2 - Монкайола, 4, Оярсабаль, 17 (автогол)
На 105-й минуте Оярсабаль (Сосьедад) не реализовал пенальти (вратарь)
Культураль Леонеса - Атлетик - 3:4
Голы: Калеро, 16, 27, Собрино, 41 (с пенальти) – Гурусета, 26, 38, Сансет, 45+3 (с пенальти), Унаи Гомес, 104 (с пенальти)
Депортиво - Атлетико Мадрид 0:1
Гол: Гризманн, 61