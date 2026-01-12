Российский журналист оценил форму Ваната в последних матчах Жироны
Украинец начал забивать
около 11 часов назад
Владислав Ванат/фото: Жирона
Испанский спортивный журналист Давид Эстурильо прокомментировал результативность украинского нападающего Жироны Владислава Ваната и поделился мнением о его перспективах в этом сезоне.
«Владислав Ванат уже за половину сезона принес команде больше пользы, чем Абель Руис и Боян Миовски вместе взятые за весь прошлый сезон. Он не станет нападающим с показателем 15-20 голов (по крайней мере, пока что), но если он забьет хотя бы 10-12, это уже будет очень значительный результат», - написал Эстурильо в X.
В этом сезоне 24-летний Ванат провел за Жирону 18 матчей во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав одну результативную передачу.