Нападающий Барселоны Роберт Левандовский прокомментировал успех команды в финальном поединке Суперкубка Испании против мадридского Реала, который завершился с счетом 3:2 в пользу каталонцев.

«Мы очень довольны еще одним трофеем. Матчи с Реалом всегда большие, особенные. Мы хорошо сыграли в первом тайме, во втором тоже старались забить еще, мы победили – и это самое главное.

Реал играл очень низким блоком, и мы старались находить свободные зоны. Иногда нам нужно немного больше терпения, когда мы сфокусированы, появляются шансы забить. Самое важное – мы выиграли и завоевали еще один трофей.

Рафинья? Он знает, как нужно забивать, всегда появляется в нужный момент. У команды все хорошо – мы побеждаем именно как команда», – сказал Левандовский.