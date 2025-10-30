Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины
В дальнейшем без Шахтёра
около 1 часа назад
Фото - УАФ
30 октября прошли последние поединки 1/8 финала Кубка Украины. На этой стадии турнир покинули еще два представителя УПЛ: Рух и Шахтер. Поэтому из украинской элиты остались только Динамо, ЛНЗ и Металлист 1925. Больше всего представителей имеет Первая лига – четыре клуба. Также осталась одна команда из Второй лиги.
Все участники 1/4 финала Кубка Украины
УПЛ: Динамо (Киев), ЛНЗ (Черкассы), Металлист 1925 (Харьков)
Первая лига: Буковина (Черновцы), Ингулец (Петрово), Феникс-Мариуполь (Львовская область), Чернигов
Вторая лига: Локомотив (Киев)
Финал Кубка Украины-2025/26 запланирован на 20 мая 2026 года. Шахтер является победителем прошлого розыгрыша Кубка Украины по футболу.
