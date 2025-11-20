Павел Василенко

Полузащитник Кирилл Ковалец, как и отмечал главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко, имеет действующий контракт с клубом и официально остается его игроком, хотя в настоящее время переведен в состав дубля.

Механизма для одностороннего расторжения соглашения нет, однако футболист не получает игрового времени, что рассматривается как нарушение контрактных обязательств.

Как стало известно Футбол 24, именно из-за этого Ковалец подал дело на рассмотрение в европейскую футбольную инстанцию, считая такие действия клуба неправомерными.

При этом Александрия продолжает ежемесячно выплачивать ему заработную плату, поскольку договор остается действующим. По имеющейся информации, в рамках этого процесса Ковалец требует существенной финансовой компенсации за нарушение условий контракта.