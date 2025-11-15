Руководство Александрии пока не собирается отправлять в отставку главного тренера Кирилла Нестеренко. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Кто следующий тренер? Ну, следующего тренера не может быть, потому что, насколько я знаю, на данный момент никто никого увольнять не собирается. Как никто не собирается давать кому-либо карт-бланш сроком на год, сезон и следующее тысячелетие, потому что мы знаем очень уважаемые клубы, где карт-бланши тренерам давали на полтора-два года. Чем это всё заканчивалось, вы либо догадываетесь, либо помните.

Итак, у клуба есть две задачи в этом сезоне. Стратегическая – это построение новой команды. Турнирная задача – это финишировать в безопасной зоне (вероятно, имелось в виду за ее пределами – прим.). Это формулировку я трактую как не опуститься ниже 12-го места.

Да, когда-то уже такой этап в новой истории Александрии был. И мы помним, что, в принципе, начиналось там не намного лучше. Чем закончилось, мы тоже помним – второе место в предыдущем сезоне.