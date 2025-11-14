Павел Василенко

Появилась новая информация о состоянии Оскара — и наконец объяснена причина драматического инцидента.

Несколько дней назад бывшего игрока сборной Бразилии срочно доставили в больницу, после чего клуб начал поэтапно сообщать о его состоянии.

За свою карьеру Оскар выступал за Интернасьонал, Челси и Шанхай Порт, а в конце прошлого года вернулся в Сан-Паулу, где когда-то начинал профессиональный путь. 34-летний полузащитник недавно возобновил тренировки после перелома поясничного отдела позвоночника и травмы икроножной мышцы. Однако во время занятия во вторник ему внезапно стало плохо, и он не смог продолжить тренировку.

Ситуация оказалась серьезной: на базу пришлось вызвать скорую помощь, а футболиста немедленно доставили в больницу. После ряда обследований врачи выявили тревожные подробности — у Оскара наблюдались серьезные сердечные нарушения. К счастью, его состояние было стабильным, и, как сообщил клуб, жизни угрозы нет.

Позже Сан-Паулу уточнил, что медики решили оставить игрока в клинике на более длительный срок для дальнейших исследований. Сейчас он находится в кардиологическом отделении больницы «Эйнштейн» в Сан-Паулу, где в пятницу должен пройти специализированное электрофизиологическое обследование.

Инцидент во вторник врачи описали как вазовагальный обморок — внезапная потеря сознания, вызванная вертикальным положением тела и рефлекторным снижением сердечного ритма или артериального давления.

Пока неизвестно, вернется ли Оскар в футбол. За сборную Бразилии он провел 48 матчей в 2011–2015 годах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.