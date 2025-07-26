Полузащитник Динамо Николай Михайленко поделился мыслями о своем дебюте за национальную сборную летом на турнире Canadian Shield. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

Впечатления только положительные. Это большое счастье. Каждый, кто с детства занимается футболом, мечтает попасть в национальную сборную. Поэтому я очень счастлив и буду работать еще усерднее, чтобы этот вызов не был последним.

Атмосфера супер, все ребята приняли очень тепло. Хоть это и был товарищеский турнир, но мы хотели выступить на нем как можно лучше. Но получилось так, как получилось, и мы увидели те моменты, которые нужно будет исправить перед будущими поединками.

Я себя оценивать не люблю — пусть это делают другие. Я просто выполняю свою работу и надеюсь делать это еще лучше.

Прежде всего, я очень счастлив, что Динамо удалось завоевать титул. Это также первое чемпионство для меня, поэтому только лучшие и положительные эмоции. Также, думаю, мы подарили радость всем, кто за нас болеет, нашим ВСУ и всем, кто этого ждал.