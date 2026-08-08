Основные претенденты на Первую лигу? Левый Берег и Кудровка голов не забивали. Видео
Гостям не помогло даже возвращение Петряка
Во 2-м туре украинской Премьер-лиги Левый Берег на своем поле принимал Кудровку. Поединок завершился без забитых мячей – 0:0. Из-за воздушной тревоги в Киевской области окончания игры пришлось ждать на 3,5 часа дольше.
Перед матчем дисквалификацию отбыл Иван Петряк – один из самых известных летних новичков Кудровки. Наказание оставалось в силе из-за того, что Шахтер не заявил вингера на сезон, несмотря на его переход в другой клуб.
Петряк получил возможность помочь Кудровке в матче против Левого Берега, однако не смог существенно повлиять на ход встречи. Единственным заметным эпизодом с его участием стала желтая карточка.
Команды действовали осторожно и не создали достаточного количества голевых моментов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. В итоге соперники набрали по одному очку.
Для Левого Берега и Кудровки это первые набранные баллы в новом сезоне УПЛ. Ранее обе команды проиграли свои стартовые матчи чемпионата.
УПЛ, 2-й тур
Левый Берег – Кудровка 0:0
Левый Берег: Жмурко, Коваленко, Якимов, Бондаренко, Сидней, Челядин (Тищенко, 84; Бонсу, 90+4), Банада, В. Волошин (Диего, 62), Воробчак, Венделл (Н. Волошин, 84), Шастал (Квасница, 62).
Кудровка: Яшков, Огарков (Сердюк, 83), Семенов, Векляк, Пасич, Думанюк, Смирный, Беляев (Вечурко, 83), Петряк (Ющенко, 76), Овусу (Верлей, 76), Свитюха (Бычек, 66).
Предупреждения: Огарков 17, Векляк 68, Петряк 70, Семенов 90+3