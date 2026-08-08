Перед матчем дисквалификацию отбыл Иван Петряк – один из самых известных летних новичков Кудровки. Наказание оставалось в силе из-за того, что Шахтер не заявил вингера на сезон, несмотря на его переход в другой клуб.

Петряк получил возможность помочь Кудровке в матче против Левого Берега, однако не смог существенно повлиять на ход встречи. Единственным заметным эпизодом с его участием стала желтая карточка.

Команды действовали осторожно и не создали достаточного количества голевых моментов, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. В итоге соперники набрали по одному очку.

Для Левого Берега и Кудровки это первые набранные баллы в новом сезоне УПЛ. Ранее обе команды проиграли свои стартовые матчи чемпионата.