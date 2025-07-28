Голкипер Манчестер Сити Эдерсон может сменить клуб уже этим летом. Чемпионы Турции Галатасарай продолжают активно работать над его трансфером.

По информации инсайдера Николо Скиры, 31-летний вратарь из Бразилии уже дал согласие на личный контракт сроком на три года с турецкой командой.

Эдерсон остается приоритетной целью Галатасарая, чтобы усилить позицию первого номера. На данный момент стамбульцы ведут переговоры с Манчестер Сити, который еще не принял окончательного решения по своему основному вратарю последних сезонов.

Ранее сообщалось, что Анатолий Трубин может стать футболистом Ман Сити.