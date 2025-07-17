Манчестер Сити объявил о подписании нового долгосрочного контракта со своим техническим партнером — немецким брендом Puma. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

Согласно условиям нового договора, сотрудничество продлится до сезона 2034/2035. Каждый год клуб будет получать около 100 миллионов евро. Это самый прибыльный контракт с техническим спонсором в истории английского футбола.

Манчестер Сити сотрудничает с Puma с сезона 2019/2020. За это время клуб завоевал ряд трофеев как на национальном, так и на международном уровне.

В прошлом сезоне Премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы финишировала на третьем месте в турнирной таблице, пропустив вперед Арсенал и Ливерпуль.

Также, киевское Динамо презентовало форму на новый сезон с тремя звёздочками.