Уже летом 2026 года завершится контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Пока неизвестно, продолжит ли он работу с национальной командой. В УАФ, по крайней мере, рассматривают различные варианты. Среди возможных кандидатов на место Реброва в экспертной среде называли Мирона Маркевича, Александра Шовковского, Андреа Мальдера и Руслана Ротаня.

На фоне активных обсуждений о смене тренерского штаба «сине-желтых» Александр Шовковский лично прояснил ситуацию вокруг своего возможного назначения. В частности, экс-наставник «Динамо» откровенно ответил на вопросы болельщиков о контактах с руководством УАФ. По словам Шовковского, работа со сборной – это «уровень максимальной ответственности».

«Это вопрос, который вы задавали очень часто. Это уровень максимальной ответственности, и решение о назначении принимается конкретными людьми, которые несут за это полную ответственность… На сегодняшний день официального предложения от людей, которые имеют полномочия его делать, мне не поступало. В то же время были звонки, разговоры, обсуждения – интерес к этой теме есть…», – заявил тренер.

Одна из самых обсуждаемых фигур украинского футбола в последнее время

В последние месяцы вокруг Александра Шовковского заметно возросла волна негатива. И, возможно, это можно связать с слухами о его возможном назначении. В свое время Игорь Суркис отмечал, что отношение к Шовковскому меняется от обожания до осуждения в зависимости от текущих успехов. Недавняя его прямая коммуникация с болельщиками в Instagram показала, что в вопросах к тренеру нет той агрессии или критической массы раздражения. Напротив, вопросы в основном спокойные, содержательные, конструктивные. Реакция аудитории в общем также скорее поддерживающая, чем разрушительная.

Но параллельно с этим в информационном пространстве появляется совершенно другой тон – резкий, эмоциональный, порой оскорбительный и довольно часто без серьезной аргументации. Именно поэтому возникает ощущение, что речь идет не о естественной для футбольной среды критике, которая всегда существует вокруг любой сильной личности, а о планомерной атаке. Возможно, кому-то невыгодно, чтобы Шовковский укреплял свои позиции.

От ассистента до кризисного менеджера и далее – до главного тренера большого клуба

Путь Шовковского в тренерскую профессию не был прыжком из легендарного игрового прошлого. Он постепенно проходил тренерскую школу, работал в штабах, в том числе и в сборной Украины. В официальной программе УАФ к Евро-2020 он был указан в тренерском штабе Андрея Шевченко вместе с Андреа Мальдера и Мауро Тассотти. А в декабре 2023 года «Динамо» официально назначило его главным тренером после периода работы исполняющим обязанности. То есть речь идет не о человеке без опыта, а о специалисте, который уже прошел все ключевые стадии – от ассистента до кризисного менеджера и далее до полноценного главного тренера большого клуба.

Самый сильный аргумент в пользу Шовковского – не его имя, а то, что он сделал с командой. Он не начинал в комфорте. Когда Шовковский принял команду осенью 2023 года, «Динамо» находилось в очевидном турбулентном состоянии. Но он не просто потушил пожар. Шовковский восстановил управляемость, вернул дисциплину, собрал раздевалку и дал результат за очень короткое время. Сезон 2023/24 Динамо завершило вторым, с минимальным отставанием от первого места. И если смотреть на это не формально, а по сути, то становится очевидно: команда, которая еще недавно теряла контроль над игрой, снова вошла в реальную борьбу за чемпионство. При наличии хотя бы минимального усиления этот сезон вполне мог закончиться иначе. А это, собственно, и есть одно из важнейших качеств тренера для сборной – быстро стабилизировать систему, когда она начинает распадаться. Не обещания, а чемпионский титул, не абстрактный потенциал, а золото В сезоне 2024/25 Динамо под руководством Шовковского прошло все 30 матчей УПЛ без единого поражения: 20 побед и 10 ничьих. Это не впечатление, не настроение студии и не чья-то симпатия. Это сухая официальная статистика. Именно этот сезон принес клубу чемпионство, а вместе с ним – и третью звезду над эмблемой как символ 30-го титула. На официальном сайте «Динамо» отдельно отмечалось, что это первый титул Шовковского как главного тренера, а также что он стал седьмым человеком в истории клуба, который выигрывал чемпионат с «Динамо» и как игрок, и как тренер. И тут есть принципиально важный момент, который нельзя обесценивать. Шовковский стал первым украинским тренером за последние десять лет, который выиграл чемпионат Украины. Не иностранный штаб, не приглашенный специалист, а именно украинский тренер. В нынешнем контексте это значит гораздо больше, чем просто красивая цифра. Это сигнал о том, что украинская тренерская школа не просто существует, а способна побеждать на самом высоком уровне. Иначе говоря, Шовковский не просто выиграл чемпионат – он вернул в топовый украинский клуб ощущение, что украинский тренер может быть не временным компромиссом, а полноценным ответом на большие задачи. Отдельного внимания заслуживают матчи против «Шахтера». В течение долгого времени это противостояние складывалось для Динамо непросто. И именно Шовковский изменил эту динамику. Он прервал серию неудач, выиграл матч, который долгое время не удавалось выиграть, и вернул команде уверенность. Ведь в таких матчах формируется не только турнирная позиция, но и сам характер команды. Более того, эти изменения дали и вполне практический результат: «Динамо» снова оказалось в борьбе за Кубок Украины, выбив «Шахтер» и вернув себя в зону реальной борьбы за трофей. Это уже не отдельный эпизод, а системный эффект тренерской работы. «Много фанатов Динамо считают, что с увольнением Шовковского произошло что-то очень позитивное в команде. Однако и успехи забывать не нужно. Шовковский привел Динамо к чемпионскому титулу. За девять лет сколько команда была чемпионом? Всего дважды, и один из титулов завоевал Шовковский. И прошли чемпионат без поражений. Непобедимые. Как Арсенал Арсена Венгера в сезоне 2003/04. И это навсегда остается в истории…» – отметил позитивные моменты в работе специалиста во главе столичного клуба блогер Виктор Вацко в эфире своей авторской программы на YouTube. Да, в еврокубках у Шовковского получилось не все. И этот факт не нужно ни скрывать, ни сглаживать. В кампании Лиги Европы 2024/25 Динамо не прошло дальше. Это правда. Но есть еще один факт, без которого любая оценка будет неполной – кадровый ресурс. В период работы Шовковского Динамо не получило системного усиления. У команды не было длинной скамейки, глубокой ротации, она не имела возможности компенсировать нагрузку за счет равноценных замен. В то время как конкуренты активно работали на трансферном рынке и усиливали составы, Динамо вынуждено было работать в рамках имеющихся возможностей.

И именно в этом контексте нужно оценивать еврокубки, говорят в экспертной среде.

«На таком уровне решает не только тренерская идея. Решает глубина состава, вариативность, способность менять игру через замены, качество ротации. Команды, с которыми играло „Динамо“, имели другой кадровый уровень и совершенно другие ресурсы. Шовковский же работал фактически в рамках одного ресурса. И при этом в Украине он построил команду, которая не проигрывает чемпионат и берет титул. Именно это и есть настоящим критерием уровня тренера – способность давать максимум в неидеальных условиях», – считают эксперты.

За период работы Шовковского как главного тренера Динамо процент побед составил около 65–70 процентов. Для понимания – такой показатель – это уровень, который соответствует довольно сильным тренерам в европейских чемпионатах.

То, чего не хватало в клубной работе, на уровне сборной становится инструментом

Сборная – это совсем другая модель. Здесь есть возможность выбирать игроков, формировать состав под конкретного соперника, иметь большую глубину выбора. То, чего не хватало в клубной работе, на уровне сборной становится инструментом. Поэтому оценивать Шовковского нужно честно. Во внутреннем чемпионате он доказал, что способен строить систему, брать очки, держать темп, дисциплинировать игру и доводить сезон до титула без поражений. В сборной значительно важнее другие качества: подготовка к конкретному сопернику, психологическая четкость, иерархия, менеджмент раздевалки, умение быстро собрать команду на коротком цикле. И именно здесь профиль Шовковского выглядит довольно убедительно.

«Для меня важно не просто тренировать команду, а строить систему»

Недавно легендарный экс-вратарь и тренер рассказал, что сосредоточился на углубленном изучении английского языка и профессиональном развитии.

По словам Шовковского, современный футбол в значительной мере функционирует в англоязычной среде, в частности в сфере тренерских методик, аналитики и специализированной литературы. Именно поэтому он использует этот период для работы с материалами в оригинале, изучения новых подходов и расширения собственного понимания игры.

«Я уже работаю с материалами в оригинале, читаю профессиональную литературу, анализирую современные подходы, изучаю новые методики, которые используются в европейском футболе. Объем информации велик, и он постоянно растет. А вместе с ним – и понимание игры. Параллельно есть общение с иностранными коллегами, обмен мнениями, опытом, подходами… Без громких заявлений – просто последовательная работа», – сообщил Шовковский.

Такой подход Шовковского свидетельствует о системном саморазвитии и подготовке к дальнейшим вызовам в тренерской деятельности.

«Я каждый день работаю над собой, учусь, анализирую, общаюсь с коллегами, изучаю современные подходы к игре. Для меня важно не просто тренировать команду, а строить систему – команду единомышленников, тренерский штаб, который разделяет моебачення і підсилює його», – говорит Шовковский.

Даже определенное напряжение между Шовковским и Ярмоленко, о котором писали украинские СМИ, показывает не скандал как таковой, а скорее базовый принцип любой сильной команды. В футболе, как и в любой серьезной структуре, последнее слово должно быть за тренером. Без этого не существует ни порядка, ни ответственности, ни результата. Лидер раздевалки может быть великим игроком, но он не может быть параллельным центром власти.

«Безусловно, команда не может быть командой, если у нее нет лидеров, но лидеры должны вести за собой. Лидеры должны быть примером. Лидеры должны передавать опыт и направлять молодое поколение… Лидер может быть формальным, может быть неформальным. Это тот человек, который является помощником. Так вот, я скажу, что Андрей Ярмоленко, при всем уважении к нему, он не был моим помощником. Да, он был лидером, но он не был моим помощником. Это, наверное, тот момент, который где-то был моим разочарованием. У нас были рабочие отношения, но они не были теми, за которые можно было бы питаться. И это, в первую очередь, было в тренировочном процессе», – поделился Шовковский на подкасте у Дениса Бойко.

Как может сработать связка «Шовковский + Мальдера»

Если говорить об альтернативе, то они выглядят менее убедительно именно в современном контексте. Мирон Маркевич – безусловно, большое имя для украинского футбола, и его заслуги никто не оспаривает. Но современный футбол – это не только знание, но и актуальность, ритм, постоянное пребывание внутри процесса. И именно этого аспекта в его нынешнем профиле не хватает. Что касается Андреа Мальдеры, то это специалист очень высокого уровня в штабной, методической и аналитической работе. Но его карьера – это карьера ассистента. Он никогда не нес полной ответственности за результат как главный тренер. А это принципиальная разница. Именно поэтому связка «Шовковский + Мальдера» могла бы выглядеть очень сильно: один – как главный, ответственный за решения, структуру и результат, другой – как элитный помощник и методист.

«…Да, мы действительно поддерживаем дружеские отношения, общаемся и уважаем профессиональный опыт друг друга. В футболе все строится на доверии и понимании, поэтому я не исключаю возможности сотрудничества в будущем. Более того, мне было бы интересно и приятно видеть такого специалиста в своей команде...», – так Шовковский прокомментировал свои отношения с Мальдерой.

Итак, должность главного тренера сборной Украины требует не просто уважаемого человека и не просто громкой фамилии. Она требует фигуры, которая понимает, в каких условиях живут наши футболисты, которая соединит авторитет с опытом реальной кризисной перестройки команды. У Шовковского, кстати, все это есть. Он уже доказал, что способен прийти в кризисную команду, собрать ее, вернуть в борьбу, выиграть чемпионат без поражений, стать первым украинским тренером-чемпионом за десятилетие, изменить психологию матчей против «Шахтера» и вернуть клуб в борьбу за трофеи. Поэтому сегодня вопрос звучит не так: «готов ли Шовковский к сборной?». Вопросзвучит иначе: готов ли украинский футбол доверить сборную украинскому тренеру, который уже доказал свою готовность результатом?