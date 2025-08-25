Модрич установил уникальный рекорд в Серии А
Хорватский полузащитник дебютировал за Милан
30 минут назад
Лука Модрич / фото - Getty
Полузащитник Милана Лука Модрич провёл свой первый матч в чемпионате Италии против Кремонезе и стал самым возрастным дебютантом в истории Серии А — 39 лет, 11 месяцев и 14 дней.
Хорват присоединился к Милану летом на правах свободного агента после 13 лет в Реале, где стал самым титулованным футболистом клуба.
В стартовом туре Серии А Милан уступил Кремонезе 1:2.
