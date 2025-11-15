Отбор ЧМ-2026. Испания разгромила Грузию на выезде, победы Турции, Австрии и Уэльса
Прошли очередные матчи квалификации на предстоящий Мундиаль
В отборочном матче чемпионата мира-2026 сборная Грузии на своём стадионе принимала команду Испании. Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
В другом матче группы сборная Турции дома победила Болгарию – 2:0.
Сборная Испании занимает первое место в группе Е, набрав 15 очков в пяти матчах. Турция идёт второй с 12 баллами, Грузия – третьей (3 балла), Болгария – четвёртой (0 очков).
Сборная Австрии на выезде победила Кипр благодаря дублю Марко Арнаутовича.
Австрия с 18 очками после семи матчей занимает первое место группы. Кипр идёт четвёртым с восемью очками.
В группе J Лихтенштейн дома проиграл Уэльсу со счётом 0:1.
Уэльс и Северная Македония имеют по 13 очков. В следующем очном поединке команды решат, кто продолжит борьбу за выход на ЧМ.
Квалификация ЧМ-2026
Группа E
Грузия – Испания – 0:4
Голы: Оярсабаль, 11, 63, Субименди, 22, Ферран Торрес, 34.
Турция – Болгария – 2:0
Голы: Чалханоглу, 18, Чернев (автогол), 84.
Группа H
Кипр – Австрия – 0:2
Голы: Арнаутович, 18 (пенальти), 55.
Группа J
Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
Гол: Джеймс, 63.
