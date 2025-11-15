Сборная Бельгии в большинстве не смогла победить Казахстан в матче отбора на ЧМ-2026
Команды расписали мировую
около 15 часов назад
Фото - Getty Images
В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Казахстана на своем стадионе принимала команду Бельгии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Хозяева вышли вперед в дебюте игры благодаря точному удару Дастана Сатпаева. Бельгийцы отыгрались во втором тайме — отличился Ханс Ванакен.
Отметим, что Казахстан доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Ислама Чеснокова на 79-й минуте.
Сборная Казахстана занимает предпоследнее, четвертое место в группе J, имея в своем активе восемь очков. Бельгия — лидирует с 15 баллами.
Отбор ЧМ-2026
Группа J
Казахстан — Бельгия — 1:1
Голы: Сатпаев, 9 — Ванакен, 48.
Поделиться