Ребров раскрыл план сборной Украины на решающий матч отбора на ЧМ-2026 с Исландией
Специалист сделал четкое заявление
около 12 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, за счет чего его подопечные должны победить команду Исландии в поединке квалификации на чемпионат мира-2026.
«Якщо ми першими заб'ємо, це не означає, що маємо відходити назад. На перший план вийде характер. Гравці повинні бути бійцями. Ми боремося за всю Україну. І завтра буде велика підтримка – українців, поляків. Усі ми повинні показати характер.
Завтра маємо бути агресивнішими, адже граємо вдома й нас влаштовує лише перемога. Ми повинні думати про те, як забивати», – цитує Ребров пресс-служба УАФ.
Матч Украина – Исландия состоится в Варшаве в воскресенье, 16 ноября, в 19:00 по киевскому времени.
Сборная Украины занимает третье место в группе D с семью очками: лидирует Франция (13), вторая – Исландия (7), четвертая – Азербайджан (1).
